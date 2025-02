"20h30 le vendredi" : Pif Gadget, enfant de la guerre froide, ce 21 février 2025 sur France 2

Au sommaire de "20h30 le vendredi" ce 21 février 2025 sur France 2, « "Pif Gadget", enfant de la guerre froide » un document signé Mathieu Barrère, Clément Voyer, Anne Rochefort et Morgane Leproust.

Chaque semaine, "20h30 le vendredi", présenté par Laurent Delahousse, propose un regard décalé et pétillant sur un fait d’actualité ou de société.

Cette semaine, le magazine s'est penché sur l'histoire d'un magazine culte pour la jeunesse des années 1970 et 1980 : Pif Gadget…

Toute une génération s’est passionnée pour les aventures de Pif et Hercule, de Placide et Muzo, de Rahan, et attendait chaque semaine avec impatience le fameux gadget, ce petit cadeau surprise ingénieux et surprenant.

On n’y voyait pas de politique, et pourtant, Pif était communiste. Un enfant de la guerre froide...