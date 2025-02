"Grands Reportages" : Arnaques en tout genre, épisode 3 dimanche 23 février 2025 sur TF1

Dimanche 23 février 2025 à 14:50, TF1 vous proposera de découvrir dans "Grands Reportages" le 3ème épisode de la série documentaire « Arnaques en tout genre » réalisée par Rim Khalifa et Chloé Vienne.

L’année dernière, plus de 4 millions de français auraient été la cible d’une arnaque. Un chiffre en constante augmentation. Arnaques immobilières ou sentimentales, garagiste peu scrupuleux ou assurance qui débitent sans assurer…

Dans ce dernier épisode nous suivrons des victimes qui ne demandent qu’une chose : obtenir justice.

De beaux lots, de la gouaille et une cause caritative mise en avant à chaque fois… En Gironde, les lotos de Jojo attiraient les foules ! Alors son interpellation pour escroquerie en bande organisée, a été un choc pour ses fans comme Sylviane et Géraldine : “Bien sûr que cela nous met en colère. On jouait pour faire plaisir aux associations, où est passé notre argent ?” Jojo aurait profité de ses lotos soi-disant caritatifs pour détourner une partie des recettes et s’enrichir personnellement. Un magot de 1,3 million d’euros selon les enquêteurs.

Dans la banlieue de Grenoble, Hervé et sa femme Sophie se sont laissés séduire par Artecosa, une société qui proposait d’investir dans des œuvres d’art avec la promesse d’une belle plus-value et un intérêt de 7,5% par an ! Mais quand le couple a voulu récupérer ses intérêts, plus de 180 000 euros, et revendre ses œuvres selon les termes du contrat, silence radio : “Évidemment, il n'y a plus personne qui répond au téléphone, les mails tombent dans la nature, tout comme les courriers. Et je m'aperçois aujourd'hui qu’on est plusieurs à s'être faits manipuler.” Hervé a engagé une procédure judiciaire et va revendre ses œuvres aux enchères pour tenter de récupérer une partie des 500 000 euros qu’il a investis.

Serrures changées, cadenas sur les portes des parties communes, agressions et appartements squattés... A Annemasse, Nicolas, 60 ans, vit une situation ubuesque. Face à lui, plusieurs copropriétaires tenteraient de s'accaparer la résidence dans laquelle il possède un appartement. Selon Nicolas, ils auraient créé un syndicat de copropriété parallèle et placé plusieurs squatteurs dans des logements : “Cette dame se dit chez elle et loge des gens de sa famille ou des connaissances dans nos appartements. Elle a monté un faux syndic et a distribué un registre des copropriétés dans les boîtes aux lettres pour dire qu’elle doit encaisser les loyers”. Nicolas est bien décidé à se battre pour récupérer son appartement.

Enfin, près de Charlevilles-Mézières dans les Ardennes, Orlane et Philippe ont commandé sur internet un salon de jardin à 269 euros : “Le but, c’était de s’allonger pour faire notre sieste ou d’inviter les voisins à boire l’apéro tranquillement mais sûrement”. Seulement voilà, ils ne l’ont jamais reçu. Comme des centaines d’autres clients, ils ont été trompés par un site internet qui fait aujourd’hui l’objet d’une procédure judiciaire. Orlane va mener l’enquête elle-même pour tenter de retrouver les aigrefins à Paris. Elle va faire de drôles de découvertes…