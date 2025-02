"20h30 le samedi" : Les leçons de vie de Dalida ce 22 février 2025 sur France 2

Au sommaire du magazine "20h30 le samedi" ce 22 février 2025 sur France 2, « Les leçons de vie de Dalida » une story signée Stephanie Rathscheck, Jean-charles Guichard, et Élise Leygnier.

La chanteuse Dalida est un drôle de paradoxe ; presque 40 ans après sa disparition, on ne l’a jamais autant entendu et autant parlé d’elle pour ses blessures et ses coups de cœur. Son frère Orlando a confié récemment que le président François Mitterrand en avait fait partie.

Si les nouvelles générations d’artistes, Angèle, Pomme et Suzane, veulent toutes faire leur cover de Dalida, ce n’est pas uniquement parce que c’est une garantie de succès, c’est surtout parce que Dalida par son vécu et ses choix est étonnamment contemporaine : sa liberté, son audace, sa franchise et ses engagements.