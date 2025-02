"20h30 le dimanche" : les invités de Laurent Delahousse le 23 février 2025 sur France 2

Dimanche 23 février 2025 après le 20H de France 2, Laurent Delahousse présentera un nouveau numéro de "20h30 le dimanche". Voci les invités qui seront reçus cette semaine.

Après le journal de 20H, dans une seconde partie, Laurent Delahousse accueille un invité pour un grand entretien dans "20h30 Le Dimanche".

Les personnalités conviées par Laurent Delahousse viennent présenter leur "histoire française" et leur regard sur l’air du temps.

Ce rendez-vous du dimanche soir se finit sur une note musicale avec la prestation live d'un(e) artiste ou d'une formation.

Au sommaire ce dimanche 23 février 2025 :

Face à l'écran • Pamela Anderson

Elle incarne une danseuse sur le déclin dans le film de Gia Coppola « The Last Showgirl », en salle le 12 mars. Un rôle très éloigné d’Alerte à Malibu, la série culte qui l’a propulsée sur la scène internationale. Aujourd’hui, l’actrice a décidé de se montrer sans fard avec le mouvement "No Make Up". Elle parle de son rapport au corps et à la beauté.

La rencontre • Estelle Lefébure

La top modèle iconique des années 1990, Estelle Lefébure a décidé de tordre le cou au mot "vieillir". Son livre « Welcome » (éd. Flammarion) invite à accueillir sereinement le temps qui passe.

L'interview • Coralie Fargeat



La réalisatrice du film « The Substance », Coralie Fargeat, est en campagne pour les Oscars. En duplex de Londres, elle revient sur le succès de son film qui atomise et dénonce les diktats imposés par Hollywood.

La story • Daniel Craig

Comment Daniel Craig s’est-il défait de l’image de James Bond ? L’acteur effectue un virage à 180 degrés avec le film « Queer » de Luca Guadagnino à l'affiche le 26 février. Il y campe un homosexuel dans les années 1950. "20h30 le dimanche" est allé l'interviewer en exclusivité.