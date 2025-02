"Grands Reportages" : Les Enfoirés, le retour, immersion dans les coulisses du concert samedi 1er mars 2025 sur TF1

Samedi 1er mars 2025 à 13:40 dans "Grands Reportages", TF1 diffusera « Les Enfoirés : le retour », un document tourné dans les coulisses du concert 2025 qui sera diffusé vendredi prochain.

La dernière fois que Les Enfoirés ont joué à Montpellier, c’était en 2022, en pleine crise du Covid. Ce fut un concert sans public extrêmement frustrant pour les Montpelliérains et pour les artistes.

Cette année, pour le 40ème anniversaire des Restos du cœur, les 60 000 places ont été vendues en trois heures à peine ! Et c’est sans doute parce que la précarité n'a jamais été aussi préoccupante en France, que les Enfoirés se sont mobilisés comme jamais. Cinquante-trois artistes, dont douze petits nouveaux, qu'il a fallu intégrer à la troupe, se sont retrouvés sur scène. Parmi eux, Marie Colin et Arnaud Toupense, les deux comédiens remarqués du film « Un p’tit truc en plus », le plus gros succès cinéma de 2024.

Cette année encore, en exclusivité, les équipes de "Grands Reportages" ont pu filmer les coulisses de ces concerts hors du commun et de leur préparation.

Arnaud Toupense : "Pour moi, mon rêve, c'est là, sur scène"

Les petits nouveaux, la toute jeune Jain, Pierre Garnier, le dernier vainqueur de la Star Ac, mais aussi le trompettiste Ibrahim Maalouf ont effectué leurs premiers pas sous l'œil de des caméras : « Une chanteuse lyrique extraordinaire, avec un trompettiste de jazz oriental, sur une musique de Goldman, on ne peut voir ça qu'aux enfoirés ! -sincèrement, c'est le meilleur public du monde, et j'en ai fait des concerts, Zénith, tout ça… »…assure Ibrahim Maalouf.

Aux côtés du trompettiste, Axelle Saint-Cirel, la mezzo-soprano qui a eu l'honneur de chanter la Marseillaise lors des cérémonies d'ouverture et de clôture des JO de Paris. Sa voix n’a pas seulement fait chavirer l’Arena sud de France, elle a aussi bouleversé le cœur des artistes.

Vianney : « C'est une des plus grandes voix, toutes catégories confondues, qu'on ait eu ici aux enfoirés ».

MC Solaar : « C'est la meilleure interprétation que j'ai vue de ma vie »

Dans ce documentaire, nous découvrirons la construction en temps réel d'un spectacle de 3h30 imaginé par Anne Marcassus, la directrice artistique du spectacle avec son équipe.

Point d’orgue cette année : l'hommage à Françoise Hardy, et la visite surprise des stars des Jeux Olympiques : Antoine Dupont et les frères Lebrun.

Antoine Dupont : « Je jouais à Toulouse cet après-midi, et j'ai pris la voiture pour être là. Je ne suis pas à l’aise sur scène, mais c'est secondaire, on sait pourquoi on le fait. »

Félix et Alexis Lebrun : « C'est quelque chose qui nous touche. Ça ne se refuse pas. »

L’an dernier, les restos du cœur ont accueilli 1 300 000 personnes. Parmi elles, 128 000 enfants de moins de trois ans. Plus que jamais, les artistes se sentent concernés.

Nolwen Leroy : « Tant qu'on aura besoin de nous, on sera là et on répondra présent. Le nombre de demandes est en perpétuelle augmentation, donc on n'a pas le choix, c'est une question de vie ou de mort. »

Un document réalisé par Christian Jeanpierre avec Clément Taupin.