"13h15 Le Dimanche" : Jacques Vergès, l'amoral de l'histoire, dimanche 2 mars 2025 sur France 2

Au sommaire du magazine "13h15 le dimanche" ce 2 mars sur France 2, « Jacques Vergès : l'amoral de l'histoire » une série sur l'énigme qui entoure la vie et les choix de Jacques Vergès, l’un des avocats pénalistes les plus controversés et redoutés du XXe siècle, décédé le 15 août 2013.

Qui se cachait vraiment derrière les lunettes rondes et le sourire intriguant de Jacques Vergès ? Les plaidoiries de l’avocat et orateur passionné, fervent militant anticolonial, ont épousé les heurts de l'histoire française de la seconde moitié du XXe siècle, du général de Gaulle à Klaus Barbie, en passant par la guerre d’Algérie. Officiellement, il serait né il y a tout juste 100 ans, le 5 mars 1925, probablement en Thaïlande. Comment distinguer le vrai du faux chez un homme qui n’a jamais cessé de brouiller les pistes ? Comment est-il passé d’un engagement gaulliste à la défense de l'officier SS Klaus Barbie ? Toute sa vie, il a cumulé les contradictions et les mensonges. Où était-il passé pendant sa disparition, longue de huit ans ? Est-ce par avidité que ce militant communiste a défendu les dictateurs et les bourreaux ? Pour qui Jacques Vergès a-t-il travaillé, quel a été son moteur : les idées ou l’argent ? Épisode 1 • Le pied rouge Un soir de février 2013, rue de Vintimille, à Paris. Un homme vêtu de noir entre par effraction dans un bel immeuble haussmannien. Une lumière s’allume. Jacques Vergès, 88 ans, fume son cigare en souriant. L’avocat insomniaque attendait un interlocuteur pour lui raconter son histoire préférée : ses faits d’armes depuis son engagement dans la Résistance jusqu'à la défense des militants du FLN pendant la guerre d’Algérie. Épisode 2 • Le métèque C’est durant la guerre d'Algérie, en défendant les militants du FLN, que Jacques Vergès s'illustre comme l’avocat de la décolonisation. Il met au point sa fameuse "défense de rupture" auprès de sa cliente Djamila Bouhired, dont il tombe amoureux. Spécialiste de l’arrogance et de la provocation, l’avocat recherche continuellement la lumière des projecteurs, tout en préservant soigneusement sa part d’ombre. Épisode 3 • Le vacancier Un beau jour de 1970, Jacques Vergès disparaît. Ses proches s’inquiètent. Où est-il ? Auprès de Pol Pot, son ami chef des Khmers rouges cambodgiens, rencontré des années auparavant à Paris ? Dans les camps d’entraînement syriens, avec le terroriste Carlos, en lutte pour la révolution mondiale ? Ou en Suisse, aux côtés du banquier nazi François Genoud ? Épisode 4 • Le salaud lumineux Lorsqu’il refait surface à la fin des années 1970, l'avocat a perdu ses idéaux d’antan. Il recherche les affaires les plus médiatiques, les plus scandaleuses et... les plus lucratives. En 1987, il prend la défense de l’ancien chef SS Klaus Barbie, jugé pour crimes contre l'humanité. A Lyon, dans un procès filmé et suivi par 600 journalistes, il est seul face aux 39 avocats de la partie civile et la lumière des caméras qu’il aime tant. Une série d'Aude Rouaux, Benjamine Jeunehomme et Gaël Pouvreau.

