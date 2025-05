"20h30 le dimanche" : Tom Cruise invité de Laurent Delahousse ce 18 mai 2025 sur France 2 (vidéo)

Dimanche 18 mai 2025 après le 20H de France 2, Laurent Delahousse présentera un nouveau numéro de "20h30 le dimanche" dans lequel Tom Cruise en sera l'invité exceptionnel.

À l'occasion de la 78ème édition du Festival de Cannes qui a ouvert mardi 13 mai, "20h30 le dimanche" a installé son plateau à côté de la Croisette et reçoit Tom Cruise en invité exceptionnel.

L'acteur américain est venu présenter le 8e et ultime opus de la saga culte Mission : Impossible, intitulé The Final Reckoning, dans les salles françaises le 21 mai. Dans ce film, son personnage, l’agent Ethan Hunt, multiplie les cascades spectaculaires et tente à nouveau de sauver l’avenir de la planète.

Avec Laurent Delahousse, le héros de Top Gun revient sur son impressionnante carrière et les films mythiques dans lesquels il a joué : Risky Business qui l'a révélé, Rain Man, Né un 4 juillet dans lequel il incarne un héros de guerre, La Firme, Magnolia, Vanilla Sky et sous la direction de Steven Spielberg dans Minority Report...