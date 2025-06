"Urgence océan : un sommet pour tout changer" sur France 2 en présence d'Emmanuel Macron mardi 10 juin 2025 (vidéo)

Mardi 10 juin 2025 à 20:45, France 2 proposera une soirée spéciale consacrée à l'urgence de la protection des océans présentée en direct par Léa Salamé et Hugo Clément.

A l'origine d'opérations spéciales inédites pionnières pour la protection de la planète et fort de son engagement régulier autour des enjeux environnementaux, France Télévisions déploie un dispositif éditorial exceptionnel en direct de la 3ème Conférence des Nations unies sur l'Océan (UNOC 3) co-organisée par la France et le Costa Rica à Nice, du 9 au 13 juin 2025.

Au centre de cette nouvelle mobilisation du Groupe : Urgence océan : un sommet pour tout changer, une grande soirée de service public présentée par Léa Salamé et Hugo Clément, est proposée en direct, mardi 10 juin dans la continuité du Journal de 20h sur France 2 et sur la plateforme france.tv, et en simultané sur TV5 Monde. En plateau, le président de la République Emmanuel Macron, invité exceptionnel de ce prime, présentera les résultats de la Conférence des Nations unies sur l’Océan et rappellera l’ambition de la France pour la protection des océans.

En direct de Nice, devant la Méditerranée, qui concentre des menaces, des enjeux et des défis multiples et considérables, cette émission exceptionnelle nous emmène au cœur du Sommet, qui vise à accélérer l'action pour conserver et utiliser durablement l'océan. Rappelons que la France, grâce à ses Outre-mer, est la deuxième puissance maritime mondiale.

Personnalités internationales politiques, scientifiques, sportives, engagées pour la protection des océans, seront interrogées en plateau. L'émission mettra en lumière les Français, célèbres ou inconnus, qui agissent, et questionnera tous nos concitoyens sur les gestes concrets et quotidiens qu'ils sont prêts à accomplir. Cinq gestes, à la portée de tous, leur seront proposés pour la sauvegarde des océans.

Cette soirée événementielle sera suivie de la diffusion du documentaire Polynésie, pour quelques degrés de plus !

Les équipes de l’information, des antennes, des programmes, du numérique, de PACA et des autres régions, des Outre-mer, sont d'ores et déjà mobilisées pour éclairer les objectifs et les résultats de la Conférence des Nations unies sur l’Océan. La plateforme france.tv accompagnera l'événement avec une programmation dédiée.

La 3ème Conférence des Nations unies sur l’Océan, coprésidée par la France et le Costa Rica, réunira 110 chefs d’État, 3 000 scientifiques et 50 000 participants. Le monde entier aura les yeux tournés vers Nice pour cet événement historique : le plus grand sommet international jamais organisé en France en faveur de la sauvegarde de nos mers et océans.

Dans les coulisses du sommet

Au cœur de l’événement, l’émission donnera à comprendre les enjeux de cette conférence cruciale, au plus près des dirigeants internationaux présents, en coulisses ou sur le plateau.

Des invités exceptionnels

Tout au long de la soirée, nos « héros des océans » se succéderont sur le plateau : des Françaises et Français de métropole et d’outre-mer, des personnalités d'horizons différents, des scientifiques, qui ont décidé de s’investir pour cette cause.

Chacune et chacun d’entre eux incarnent un enjeu fort du sommet (surpêche, pollution plastique, deep sea mining…).

Seront notamment présents en plateau : Thomas Pesquet, Marie-José Perec, Laurent Ballesta, photographe marin, Heïdi Sevestre, glaciologue, Anne-Sophie Roux, spécialiste des fonds marins, Titouan Bernicot, défenseur des récifs coraliens et fondateur de l'ONG Coral Gardeners, Coralie Balmy, ancienne nageuse olympique, présidente de Be Green Ocean...

Des gestes concrets et une grande consultation des Français

Mais au-delà des discussions diplomatiques, préserver l’océan est un combat collectif, universel et transgénérationnel. Il existe des petits gestes accessibles à tous que nous mettrons en avant et qui peuvent avoir un véritable impact.

L'émission sera interactive : les Françaises et les Français pourront voter pour les gestes qu'ils sont prêts à accomplir en faveur de la protection des océans en se rendant sur le site de France Télévisions.

Les résultats seront analysés en direct avec les invités en plateau.

À 23:00, la soirée se poursuivra avec la diffusion du documentaire « Polynésie, pour quelques degrés de plus ! »

Les îles de la Polynésie pourraient bien faire partie des premières terres françaises à subir de plein fouet la montée des eaux. Les scientifiques estiment que cette hausse du niveau de la mer atteindra environ 80 centimètres d’ici à 2100. Certains vont perdre leur maison dans des tempêtes de plus en plus fréquentes, d’autres verront leur terrain se faire grignoter par l’océan. Protection de la barrière récifale, revégétalisation des côtes, création d'infrastructures spécifiques pour contrer la violence de la mer... Partout, des changements majeurs sont en cours, et le Pacifique est en première ligne.