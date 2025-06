François Bayrou invité du 20H de TF1 ce mardi 10 juin 2025

Ce mardi 10 juin 2025, François Bayrou, Premier ministre, sera l'invité du Journal de 20 Heures de TF1 présenté par Gilles Bouleau.

L'intervention de François Bayrou ce soir au 20H de TF1 sera principalement axée sur le drame survenu aujourd'hui dans un collège de Haute-Marne, où une surveillante a été poignardée à mort par un élève de 14 ans.

Ce drame s'inscrit dans un contexte de préoccupations croissantes concernant la violence en milieu scolaire et la délinquance juvénile.

François Bayrou devrait donc aborder la question de la "décomposition de la société" et la nécessité de prendre des "décisions supplémentaires et nouvelles" pour assurer la sécurité des élèves et du personnel éducatif.