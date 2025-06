"20h30 le dimanche", les invités de Laurent Delahousse le 15 juin 2025 sur France 2

Dimanche 15 juin 2025 après le 20H de France 2, Laurent Delahousse présentera un nouveau numéro de "20h30 le dimanche". Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Après le journal de 20H, dans une seconde partie, Laurent Delahousse accueille un invité pour un grand entretien dans "20h30 Le Dimanche".

Sting est l'invité unique de "20h30 le dimanche" cette semaine.

L'ex-chanteur et bassiste de The Police remonte sur scène, mais cette fois pour une comédie musicale : The Last Ship. Un spectacle qui rend hommage à ses origines modestes et à la ville qui l’a vu naître, Wallsend, près de Newcastle, où mineurs et chantiers navals faisaient vivre la région.

L'auteur-compositeur britannique revient sur ses célèbres tubes : Roxanne, Every Breath You Take, Driven To Tears, Russians..., dont certains évoquent son engagement pour la planète et les droits de l'Homme.

Il parle aussi de sa vision de la société actuelle.