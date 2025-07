"20h30 le dimanche", l'entretien de Gérard Lanvin avec Laurent Delahousse à revoir ce 6 juillet 2025 sur France 2

Dimanche 6 juillet 2025 après le 20H de France 2, Laurent Delahousse présentera un numéro de "20h30 le dimanche" qui sera consacré à Gérard Lanvin.

Après le journal de 20H, dans une seconde partie, Laurent Delahousse accueille un invité pour un grand entretien dans "20h30 Le Dimanche".

Les personnalités conviées par Laurent Delahousse viennent présenter leur "histoire française" et leur regard sur l’air du temps.

Ce rendez-vous du dimanche soir se finit sur une note musicale avec la prestation live d'un(e) artiste ou d'une formation.

Au sommaire ce dimanche 6 juillet 2025 :

L'entretien • Gérard Lanvin

Laurent Delahousse va à la rencontre de Gérard Lanvin à l’occasion de son rôle dans le film “Balle Perdue 3”.

De "Les Spécialistes" à "Camping", en passant par "Mes meilleurs copains" ou encore "Le goût des autres", Gérard Lanvin a toujours su se réinventer.

Lauréat de deux César, l’ancien forain et pucier au Marché de Saint-Ouen revient notamment sur ses rencontres avec Coluche et Martin Lamotte, son amour pour le cinéma et son engagement contre les féminicides.

Entre la Foire du Trône et les Puces de Saint-Ouen, rencontre avec un comédien à la gouaille inimitable.