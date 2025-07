Défilé du 14 juilllet 2025, édition spéciale sur TF1 à partir de 06:00, le dispositif complet

Lundi 14 juillet 2025 à partir de 06:00, TF1 propose une émission spéciale en direct, pour une matinée exceptionnelle, grâce à la mobilisation des équipes de la rédaction de TF1 et de LCI à Paris et en région.

En apesanteur, en haut du Mont-Saint-Michel, en chute libre à 8 000 mètres d'altitude, dans les Alpha Jet et les Rafale de l'armée de l'Air et de l'Espace, cette édition spéciale présentée par Anne-Claire Coudray, Marie-Sophie Lacarrau, Gilles Bouleau et Bruce Toussaint, sera marquée par de nombreuses séquences inédites autour des innovations dans l'armée avec en point d'orgue le grand défilé militaire.

Les grands moments et les séquences inédites

Tout au long de la matinée, Anne-Claire Coudray, Marie-Sophie Lacarrau, Gilles Bouleau, Bruce Toussaint ainsi que l'ensemble des envoyés spéciaux des rédactions de TF1 et LCI feront vivre aux téléspectateurs un 14 juillet unique, avec un défilé de retour sur les Champs Élysées et avec un invité d’honneur, le comédien Tomer Sisley.

À partir de 06:00 heures, Bruce Toussaint ouvrira cette spéciale en direct de l'Arc de Triomphe.

Gilles Bouleau survolera Paris et les Champs Elysées en hélicoptère, avec notamment à son bord, le Gouverneur militaire de Paris, concepteur du défilé.

Anne-Claire Coudray se retrouvera en "apesanteur", lors d'un vol parabolique, une expérience inédite dans les conditions du réel.

Marie-Sophie Lacarrau se joindra aux équipes de commandos parachutistes, pour effectuer un saut à très haute altitude, sous oxygène.

Denis Brogniart sera en direct depuis le QG du GIGN pour une mission spectaculaire et inédite. Tomer Sisley participera notamment à une opération d’exfiltration impressionnante au-dessus du château de Versailles, avec les gendarmes d’élite.

Jean-Baptiste Boursier sera aux côtés des as de la Patrouille de France : il défilera à bord d’un Alpha Jet et nous livrera ses impressions quand il survolera les Champs Élysées.

François-Xavier Ménage sera en immersion dans le très fermé « Centre d'entraînement au combat » des capitaines de l’armée de Terre, dans la région Grand Est. Il fera vivre aux téléspectateurs l'entraînement des forces armées dans les tranchées, comme s’ils y étaient.

Liseron Boudoul suivra pas à pas les hommes du GIGN dans une opération jamais vue, à l'assaut d'un lieu emblématique du patrimoine français, le Mont-Saint-Michel.

Anne-Chloé Bottet à l’épreuve du feu, vous fera découvrir la nouvelle école des pompiers de Paris, où des hommes et des femmes s’entraînent à sauver des vies.

Yani Khezzar proposera des démonstrations en direct depuis la cour des Invalides, pour mettre en valeur les nombreuses innovations des armées françaises, avec les drones en première ligne.