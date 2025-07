Thierry Ardisson, figure emblématique de la télévision, est mort à l'âge de 76 ans

Figure emblématique du paysage audiovisuel français, Thierry Ardisson est mort ce lundi 14 juillet 2025 des suites d'un cancer du foie, il était âgé de 76 ans.

"Thierry est parti comme il a vécu. En homme courageux et libre. Avec ses enfants et les miens, nous étions unis autour de lui. Jusqu'à son dernier souffle". C'est par ces mots que la journaliste Audrey Crespo-Mara a annoncé à l'AFP le décès de son mari.

Carrière dans la publicité

C'est en 1978 que Thierry Ardisson a commencé sa carrière dans la publicité en fondant l'agence "Business" en 1978. Il est le concepteur-rédacteur de slogans publicitaires célèbres comme "Ovomaltine, c'est de la dynamite !", "Lapeyre, y en a pas deux !", ou "Quand c'est trop, c'est Tropico !". Il était également connu pour avoir inventé le spot publicitaire de huit secondes.

Débuts dans la presse et la télévision

Après la publicité, il s'est orienté vers la presse, notamment en devenant directeur adjoint des rédactions d'Hachette-Filipacchi et en prenant la direction de L'Écho des Savanes. En 1992, il lance le magazine Interview, rebaptisé par la suite Entrevue.

Sa carrière télévisuelle a débuté dans les années 1980 et s'est étendue sur plusieurs décennies, traversant différentes chaînes. Parmi les émissions les plus emblématiques qu'il a animées, on peut citer :

Bains de minuit (La Cinq, 1987-1988) et Lunettes noires pour nuits blanches (Antenne 2, 1988-1990) : Ces émissions ont posé les bases de son style d'interview décalé et percutant, souvent nocturne et intime.

Double Jeu (Antenne 2 puis France 2, 1991-1993) : Une émission dans laquelle il mettait en scène des duels entre personnalités.

Paris Dernière (Paris Première, 1995-1996 puis 2025 pour une émission spéciale 30 ans) : Une émission nocturne et élégante qui explorait la vie nocturne parisienne.

Rive droite / Rive gauche (Paris Première, 1997-2004) : Un talk-show centré sur la culture et la société.

Tout le monde en parle (France 2, 1998-2006) : Probablement l'une de ses émissions les plus célèbres, un talk-show majeur du samedi soir où il recevait des personnalités de tous horizons pour des interviews souvent mémorables et parfois tendues.

93, faubourg Saint-Honoré (Paris Première, 2003-2007) : Un dîner mondain filmé chez lui, offrant un aperçu plus personnel de ses invités.

Salut les Terriens ! (Canal+ puis C8, 2006-2018) : Une émission hebdomadaire satirique et d'interviews, qui a connu un grand succès et a donné lieu à des déclinaisons comme Les Terriens du dimanche ! et Les Terriens du samedi !.

Hôtel du temps (France 3, 2022-2024) : Une émission plus récente et innovante où il interviewait des personnalités décédées grâce à l'intelligence artificielle et la technologie de "deepfake", créant l'illusion d'une conversation post-mortem.

Littérature et cinéma

Thierry Ardisson est l’auteur de plusieurs ouvrages, dont Louis XX – Contre-enquête sur la Monarchie (1986) et Confessions d’un baby-boomer (2004), tous deux best-sellers. Il a également produit le film Max (2013) et créé Ardimages en 2006 pour développer des longs-métrages.

Distinctions

En 2016, il reçoit le prix Caloni de l’intervieweur de l’année, et en 2024, il est fait chevalier de la Légion d’honneur.

Thierry Ardisson laisse une empreinte indélébile sur la télévision française, reconnu pour son audace, son sens de la provocation et son talent à réinventer le talk-show.

Il était surnommé "L’homme en noir" pour son style vestimentaire et son ton provocateur.