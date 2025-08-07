"Grands Reportages - Des trains du bout du monde" à revoir sur TF1 samedi 9 août 2025 (vidéo)

Samedi 9 août 2025 à 13:40 dans "Grands Reportages", TF1 rediffusera « Des trains du bout du monde » un document réalisé par Alex Gary.

Choisir le train pour voyager à l’étranger, c’est la promesse d’une aventure dépaysante, la découverte d’une autre culture et d’un autre rythme… lent et hypnotisant. Le temps est suspendu au défilé des paysages et aux rencontres entre les wagons.

Les équipes de “Grands Reportages” ont suivi des Français dans leurs périples ferroviaires. Qu’ils soient luxueux comme le Transcantabrico en Espagne, plus rustiques comme le Train du désert en Mauritanie ou encore folklorique comme le CMST Express, le train de 39h qui traverse l’Inde ; laissez-vous embarquer dans des aventures exotiques, drôles et parfois même spectaculaires.

Ils sont 22 dans le groupe de Danièle. 22 Français venus découvrir un petit train exceptionnel… « C’est le plus beau train du monde ! » n’hésite-t-elle pas à revendiquer ! Ce petit train du désert c’est une locomotive et deux wagons qui abritent une cuisine, un salon et quelques couchettes mais pas assez pour tout le monde alors les plus jeunes dorment à même le sol dans un confort très précaire « c’est le TGV du Sahara : un train à très grande vibrations ! » plaisantent les touristes un brin baroudeurs. Ce train traverse la Mauritanie sur l’unique voie ferrée du pays et du Sahara. Aujourd’hui, la Mauritanie et son désert sont de nouveau accessibles, après des années de restrictions pour risque d’attentat : « Je pensais ne jamais pouvoir le prendre du fait des problèmes de terrorisme dans le pays » souligne Danièle. « Mais cette fois, c’est l’occasion ou jamais ! Je ne manquerais cette aventure pour rien au monde ». Entre les dunes orange à perte de vue, la possibilité de croiser le plus grand train du monde - un minéralier de 3 km de long - la découverte des mines de fer à ciel ouvert et enfin l’ascension du plus grand monolithe du continent Africain, Danièle veut vivre un voyage extraordinaire. Son rêve ultime : dormir une nuit à la belle étoile dans le désert… même si elle sait que cela est déconseillé pour des raisons de sécurité… Marie Christine, sa meilleure amie, a, elle, plus d’appréhensions : « Je crains de ne pouvoir dormir dans ce train qui, parait-il, est une machine à laver tant il secoue ses passagers ! Et puis, je redoute le chameau… Celui que l’on va retrouver dans l’assiette midi et soir… Il paraît que c’est un met particulièrement apprécié en Mauritanie ! »

Des secousses… Béatrice et Philippe ne risquent pas s’en subir ! Le couple s’est offert un séjour dans l’un des trains les plus prestigieux du monde « La prime de départ à la retraite y est passée ! » sourit Philippe. Le Transcantabrico relie St Jacques de Compostelle à Bilbao sur près de 500 km. « On va goûter au grand luxe ! Et c’est en soi une aventure ! » s’exclame Béatrice. Ce voyage lancera officiellement leur nouvelle vie de retraités. « Ça nous rappelle le mythique Orient Express. On aura l’impression de vivre comme dans un roman ». A bord, le couple passera de sa suite privative avec salon et salle de bain au wagon restaurant gastronomique. « Je veux du room service, du coiffeur dans ma cabine, que mon homme soit chouchouté comme jamais il ne l’a été, et tout ça dans un cadre unique au monde » confie la pétillante Béatrice. Pour cette semaine à plus de 10 000 euros, Béatrice et Philippe espèrent qu’aucune ombre ne viendra noircir ce voyage qui semble idyllique sur le papier… Pourtant, leur conte de fée ne se passera pas comme ils l’avaient imaginé ….

Les repas gastronomiques, le luxe, le confort, Nathalie, Julien et leur fille Jade 9 ans, ont fait une croix dessus dans leur train indien. Ils ont choisi un train populaire pour sentir le pouls de l’Inde et vivre quelques heures comme des Indiens. La famille fait le tour du monde … et s’apprête à voyager durant 39 heures… du Nord au Sud du pays, vers la mégalopole Mumbai. « On va s’arrêter 80 fois durant le trajet » explique Julien. « Ils mangent tous épicé, c’est dur pour nous, on ne trouve rien à se mettre sous la dent ! » - « On espère trouver de quoi manger sur les quais entre 2 arrêts… sans tomber malade ! » confie Nathalie. Au fil des wagons, Nathalie et Jade échangeront avec des familles indiennes subjuguées par cette petite blonde aux yeux bleus. Julien essayera tant bien que mal de faire travailler sa fille pendant ce long trajet pour qu’elle ne prenne pas de retard sur le programme scolaire. Pendant ces 39 heures, le trio devra affronter aussi le froid de la climatisation alors que la température extérieure atteint les 42 degrés. A chaque arrêt, Jade et ses parents descendront sur le quai pour sentir l’ambiance en gare - avec ses cris et animations- et à chaque fois, ils remontent dans le train in extremis ! « Courez, le train vient juste de démarrer ! »

Embarquement immédiat pour ces trois trains du bout du monde...