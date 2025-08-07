Hommage à Gérard Chaillou sur Paris Première samedi 9 août 2025

Samedi 9 août 2025 à partir de 13:05, Paris Première modifie sa programmation pour rendre hommage à Gérard Chaillou, qui nous a quittés le 3 août dernier, en diffusant une sélection d’épisodes de la série "Caméra Café".

L’inoubliable Jean-Guy Lecointre, DRH de Caméra Café, a fait rire des millions de téléspectateurs et marqué à jamais l’histoire de la série culte.

Pour saluer sa mémoire, la chaîne consacre à ce comédien aussi talentueux qu’attachant, des épisodes cultes pour revivre ses moments les plus drôles et les plus mémorables.

Ces épisodes seront diffusés samedi 9 août 2025 sur Paris Première de 13:05 à 16:15.

Avec : Bruno Solo (Hervé Dumont,) Yvan Le Bolloc'h (Jean-Claude Convenant), Jeanne Savary (Jeanne Bignon), Valérie Decobert (Frédérique Castelli), Alexandre Pesle (Sylvain Muller), Armelle (Maéva Capucin), Alain Bouzigues (Philippe Gatin) et Gérard Chaillou (Jean-Guy Lecointre).