Vote de confiance, Olivier Faure invité du 20H de TF1 ce lundi 25 août 2025

lundi 25 août 2025
Vote de confiance, Olivier Faure invité du 20H de TF1 ce lundi 25 août 2025

Ce lundi 25 août 2025, Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste, sera l'invité du Journal de 20 Heures de TF1 présenté par Gilles Bouleau.

François Bayrou a annoncé ce lundi dans sa conférence de presse qu'il demanderait un vote de confiance à l'Assemblée nationale.

Cette demande vise à obtenir une clarification et un soutien politique face aux défis économiques du pays, notamment la dette publique.

François Bayrou a précisé qu'il avait sollicité le président de la République pour convoquer le Parlement en session extraordinaire le lundi 8 septembre. Ce vote de confiance précéderait le débat sur le budget de l'État.

Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste, sera l'invité du Journal de 20 Heures de TF1 ce lundi 25 août 2025. En duplex, il reviendra sur l'annonce de François Bayrou et répondra aux questions de Gilles Bouleau.

Jordan Bardella, président du Rassemblement National, sera, quant à lui, l'invité du 20H de TF1 mardi 26 août 2025 pour également revenir sur le vote de confiance.

lundi, 25 août 2025
Suivez nous...

