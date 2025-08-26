Vote de confiance, Jordan Bardella invité du 20H de TF1 ce mardi 26 août 2025

Ce mardi 26 août 2025, Jordan Bardella, président du Rassemblement national, sera l'invité du Journal de 20 Heures de TF1 présenté par Gilles Bouleau.

Le 8 septembre 2025, le gouvernement de François Bayrou fera face à un vote de confiance à l'Assemblée nationale, un moment décisif pour la stabilité politique du pays. Ce vote survient dans un contexte de crise politique et budgétaire, après l'adoption d'une motion de censure qui avait renversé le gouvernement précédent.

Comme il l'a toujours fait, le Rassemblement national a réaffirmé son opposition et a annoncé qu'il voterait contre le gouvernement de François Bayrou. Le vice-président du parti, Sébastien Chenu, a notamment déclaré que ce vote serait un "ultime échec" pour le gouvernement et a exprimé le souhait d'une dissolution de l'Assemblée nationale pour "donner une majorité au pays".

En direct, le président du Rassemblement national reviendra sur ce vote de confiance et répondra aux questions de Gilles Bouleau.