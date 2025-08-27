recherche
Vote de confiance, François Bayrou invité du 20H de TF1 ce mercredi 27 août 2025

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mercredi 27 août 2025 192
Vote de confiance, François Bayrou invité du 20H de TF1 ce mercredi 27 août 2025

François Bayrou, Premier ministre, sera l'invité du Journal de 20 Heures de TF1 ce mercredi 27 août 2025 présenté par Gilles Bouleau.

François Bayrou a annoncé qu'il allait demander un vote de confiance à l'Assemblée nationale le 8 septembre. Ce vote est considéré comme un moyen de reprendre l'initiative politique face à l'opposition et aux critiques concernant le budget 2026.

Cette décision a été accueillie avec des réactions mitigées. Le président Emmanuel Macron a exprimé son "soutien total" au choix de François Bayrou. Cependant, les partis d'opposition ont déjà indiqué qu'ils ne voteraient pas la confiance.

La situation politique est tendue, avec la menace d'une motion de censure qui pourrait potentiellement entraîner une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale.

Ce mercredi 27 août 2025, à 12 jours de ce vote de confiance à l'Assemblée Nationale, le Premier ministre sera l'invité du Journal de 20 Heures de TF1.

En direct, François Bayrou répondra aux questions de Gilles Bouleau.

