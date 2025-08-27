"Télématin" jeudi 28 août 2025, les invités de Louise Ekland & Adrien Rohard sur France 2

Louise Ekland & Adrien Rohard vous donnent rendez-vous en direct sur France 2 jeudi 28 août 2025 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

Les invités reçus dans “Télématin” jeudi 28 août 2025 :

07:15 Bruno Cautrès, politologue et enseignant à Sciences Po.

07:40 Les 4 vérités : Aurore Bergé, ministre chargée de l'Égalité femmes-hommes et de la Lutte contre les discriminations.

08:15 Philippe Boxho, médecin légiste.