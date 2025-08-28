recherche
Bonjour ! La Matinale TF1 vendredi 29 août 2025, les invités de Bruce Toussaint

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL jeudi 28 août 2025
Bonjour ! La Matinale TF1 vendredi 29 août 2025, les invités de Bruce Toussaint

Vendredi 29 août 2025 à partir de 06:55, Bruce Toussaint présentera en direct un nouveau numéro de "Bonjour !" la première tranche matinale d'information de TF1.

"Bonjour ! La Matinale TF1", est désormais le premier rendez-vous d’information de la journée sur TF1.

Bruce Toussaint et sa bande de chroniqueurs apporteront convivialité et bonne humeur, avec tous les correspondants de la rédaction en direct en région.

Les invités reçus vendredi 29 août 2025 :

07:35 En toute franchise :

Eric Coquerel, député La France insoumise de Seine-Saint-Denis et président de la commission des finances de l’Assemblée nationale.

09:15 L'interview du petit-déjeuner :

Yann Bathès, pour la rentrée de "Quotidien" lundi 1er septembre 2025 sur TMC.

