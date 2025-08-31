recherche
"13h15 le dimanche" : L'assiette française, 4ème épisode ce 31 août 2025 sur France 2

dimanche 31 août 2025
"13h15 le dimanche" : L'assiette française, 4ème épisode ce 31 août 2025 sur France 2

A redécouvrir ce 31 août 2025 sur France 2 dans "13h15 le dimanche", la 4ème et dernière partie de « L'assiette française », une série documentaire signée Clémentine Arnaud, Emmanuelle Msika et Benoît Vuidès, coordonnée par Marie-Laure Gendre.

Cette série inédite explore le chemin de l’excellence en cuisine ainsi que le rayonnement de la gastronomie française.

Comment chefs, apprentis et producteurs œuvrent-ils au quotidien pour faire rayonner la gastronomie française et réinventer cet héritage national ? Quels sont les enjeux posés aux cuisiniers d'aujourd'hui et de demain ? Bien plus que de gastronomie, cette série parle d’écologie, de société, d’économie, tout en laissant une place primordiale aux histoires, à l’humain et à l’humour.

Le magazine "13h15 le dimanche" ont retrouvé ces héros qui tentent de faire vivre et de renouveler en permanence le savoir-faire français en terme de gastronomie.

A Marseille, Alexandre Mazzia, trois étoiles au Michelin, est l'un des trois chefs à avoir été sélectionné pour préparer les menus des 15 000 athlètes olympiques cet été à Paris, un défi pour cet ancien basketteur.

Christophe Dufossé, chef étoilé, tente d'atteindre l'équilibre financier dans son restaurant Le Château de Beaulieu, à Busnes, dans le Pas-de-Calais. Il a décidé de challenger ses cuisiniers : alors qu’ils étaient côte à côte, ils vont s’affronter face à face dans une compétition.

Laetitia Visse, elle, est en mission : elle entend faire bouger les lignes sur la prévention des violences en cuisine. Aujourd'hui cheffe de La Femme du boucher, son propre restaurant à Marseille, elle emploie une méthode radicalement différente : toutes les décisions sont concertées.

