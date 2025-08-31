"Télématin" lundi 1er septembre 2025, les invités de Maya Lauqué & Damien Thévenot sur France 2

Maya Lauqué et Damien Thévenot vous donnent rendez-vous en direct sur France 2 lundi 1er septembre 2025 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

Les invités reçus dans “Télématin” lundi 1er septembre 2025 :

07:15 Monica Neagoy, professeure et chercheuse en didactique des mathématiques.

07:40 Les 4 vérités : Mathilde Panot, présidente du groupe groupe LFI - NFP l'Assemblée Nationale, députée 10ème circonscription du Val de Marne.

09:00 Michèle Bernier pour la nouvelle saison de "La stagiaire" sur France 3.