"20h30 le dimanche", les invités de Laurent Delahousse le 7 septembre 2025 sur France 2

"20h30 le dimanche", les invités de Laurent Delahousse le 7 septembre 2025 sur France 2 (vidéo)

Dimanche 7 septembre 2025 après le 20H de France 2, Laurent Delahousse présentera un nouveau numéro de "20h30 le dimanche". Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Après le journal de 20H, dans une seconde partie, Laurent Delahousse accueille un invité pour un grand entretien dans "20h30 Le Dimanche".

Les personnalités conviées par Laurent Delahousse viennent présenter leur "histoire française" et leur regard sur l’air du temps.

Ce rendez-vous du dimanche soir se finit sur une note musicale avec la prestation live d'un(e) artiste ou d'une formation.

Au sommaire ce dimanche 7 septembre 2025 :

L'entretien Dominique de Villepin

Dans un contexte politique tendu, l'ancien Premier ministre (2005-2007) se confie sur ses nouvelles ambitions à moins de deux ans de l'élection présidentielle.

La rencontre Laura Smet

Elle incarne avec succès l'héroïne de la série événement de la rentrée de France 2 : Surface, une adaptation du livre d'Olivier Norek réalisée par Slimane-Baptiste Berhoun. Aux côtés de Laurent Delahousse, elle raconte les coulisses du tournage.

Le Live Luiza

La chanteuse franco-brésilienne de 30 ans a cosigné avec le groupe de reggae Bleu soleil le tube de l'été Soleil bleu, désormais single de platine.

L'artiste interprète sur le plateau de "20h30 le dimanche" son titre aux sonorités festives et électropop, dont les paroles ont été écrites en quelques heures dans le RER.

Luiza sera sur la scène parisienne de La Maroquinerie le 27 janvier 2026.
Suivez nous...

