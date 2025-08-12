"Surface", minisérie inédite avec Laura Smet et Tomer Sisley à partir du 1er septembre sur France 2 (vidéo)

Lundi 1er septembre 2025 à 21:10, France 2 débutera la diffusion de "Surface", une minisérie inédite avec Laura Smet et Tomer Sisley dans une affaire de disparition enfouie depuis vingt ans.

L'histoire en quelques lignes...

Affectée dans un commissariat d’une petite ville d’Occitanie après une intervention qui a déchiré la moitié de son visage, la capitaine de police parisienne Noémie Chastain voit sa mission de convalescence forcée prendre une sombre tournure.

Elle se retrouve soudainement plongée dans une affaire de disparition datant de vingt ans auparavant. Un fût contenant le squelette d’un enfant remonte à la surface du lac artificiel, au fond duquel repose l’ancien village englouti...

Cette minisérie inédite se compose de 6 épisodes de 52 minutes.

Deux épisodes diffusés chaque semaine

Voici les résumés des deux premiers épisodes qui seront diffusés lundi 1er septembre 2025 sur France 2 à partir de 21:10.

21:10 Épisode 1

Noémie Chastain, capitaine de police parisienne au visage balafré par une intervention qui a mal tourné, est mutée dans une petite ville en Occitanie, Avalone. Une mission a priori temporaire et tranquille pour sa convalescence… mais qui prend une tout autre tournure lorsqu’un fût remonte à la surface du lac artificiel au fond duquel repose la partie basse de la ville. À l’intérieur, le squelette d’un enfant disparu en 2001. Cette macabre découverte ravive le souvenir d’une tragédie qui hante les habitants depuis toutes ces années…

22:00 Épisode 2

Le corps est identifié, c’est le petit Alex Dorin. La tension monte dans la ville car, à l’époque, ce sont bien trois enfants qui ont disparu : Alex, mais aussi Cyril et Elsa, qui étaient les meilleurs amis d’enfance du lieutenant Romain Valant.

Le coéquipier de Noémie est dévasté, mais tient à rester sur l’enquête. Il faut retrouver les deux autres enfants ! Pour cela, Hugo Massey, charismatique plongeur de la fluviale de Paris, rejoint l’équipe. Sa mission : explorer l’ancienne ville engloutie. La rencontre avec Noémie ne le laisse pas indifférent… Lors de sa première plongée, un autre crâne d’enfant s’échappe alors d’un fût.