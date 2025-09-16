"Télématin" mercredi 17 septembre 2025, les invités de Maya Lauqué & Damien Thévenot sur France 2

Maya Lauqué et Damien Thévenot vous donnent rendez-vous en direct sur France 2 mercredi 17 septembre 2025 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.

Chaque jour, les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.

Les invités reçus dans “Télématin” mercredi 17 septembre 2025 :

07:15 Général Dominique Trinquand, ancien chef de la mission militaire française à l'ONU.

07:40 Les 4 vérités : Eric Ciotti, président de l'Union des Droites pour la République (UDR) & député de la première circonscription des Alpes-Maritimes.

09:00 Sylvie Testud, comédienne et romancière.