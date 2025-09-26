recherche
"Télématin" samedi 27 septembre 2025, les invités de Mélanie Tavarant & Samuel Ollivier sur France 2

vendredi 26 septembre 2025
"Télématin" samedi 27 septembre 2025, les invités de Mélanie Tavarant & Samuel Ollivier sur France 2

Mélanie Tavarant et Samuel Ollivier vous donnent rendez-vous en direct sur France 2 samedi 27 septembre 2025 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.

Chaque jour les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.

Les invités reçus dans “Télématin” samedi 27 septembre 2025 :

07:15 Hilaire Bouyé, membre du parti Reconquête.

07:40 Les 4 vérités : Agnès Pannier-Runacher, ministre démissionnaire de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche.

09:00 Bernard Campan.

Dernière modification le vendredi, 26 septembre 2025 21:30
