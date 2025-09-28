recherche
"20h30 le dimanche", les invités de Laurent Delahousse le 28 septembre 2025 sur France 2

dimanche 28 septembre 2025
"20h30 le dimanche", les invités de Laurent Delahousse le 28 septembre 2025 sur France 2

Dimanche 28 septembre 2025 après le 20H de France 2, Laurent Delahousse présentera un nouveau numéro de "20h30 le dimanche". Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Après le journal de 20H, dans une seconde partie, Laurent Delahousse accueille un invité pour un grand entretien dans "20h30 Le Dimanche".

Les personnalités conviées par Laurent Delahousse viennent présenter leur "histoire française" et leur regard sur l’air du temps.

Ce rendez-vous du dimanche soir se finit sur une note musicale avec la prestation live d'un(e) artiste ou d'une formation.

Au sommaire ce dimanche 28 septembre 2025 :

Le club 

Après la disparition de Claudia Cardinale et de Robert Redford, que reste-t-il de nos icônes ? Sur le plateau de "20h30 le dimanche", les journalistes Isabelle Giordano et Eric Fottorino décryptent un phénomène et une époque.

Face à l'écran Florent Pagny

L'artiste signe son retour avec un nouvel album « Grandeur nature » et une grande tournée prévue pour 2026. Ses inspirations, ses succès, ses amitiés, l’épreuve de la maladie, son lien avec le public : autant de thèmes qu’il évoque en revisitant les images fortes de sa carrière.

Le Live

Accompagné de ses musiciens, Florent Pagny interprètera également en direct « T’aimer encore », un titre écrit par Vianney.

