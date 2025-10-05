recherche
"20h30 le dimanche", les invités de Laurent Delahousse le 5 octobre 2025 sur France 2

dimanche 5 octobre 2025
"20h30 le dimanche", les invités de Laurent Delahousse le 5 octobre 2025 sur France 2

Dimanche 5 octobre 2025 après le 20H de France 2, Laurent Delahousse présentera un nouveau numéro de "20h30 le dimanche". Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Après le journal de 20H, dans une seconde partie, Laurent Delahousse accueille un invité pour un grand entretien dans "20h30 Le Dimanche".

Les personnalités conviées par Laurent Delahousse viennent présenter leur "histoire française" et leur regard sur l’air du temps.

Ce rendez-vous du dimanche soir se finit sur une note musicale avec la prestation live d'un(e) artiste ou d'une formation.

Au sommaire ce dimanche 5 octobre 2025 :

Face à l'écran Adèle Exarchopoulos / Gilles Lellouche

c'est une cinquième collaboration pour Adèle Exarchopoulos et Gilles Lellouche, à l'affiche du film « Chien 51 » de Cédric Jimenez, en salle le 15 octobre. Le duo ne se quitte plus au cinéma et cultive l'intensité du jeu, une grande complicité artistique et une solide amitié dans la vie.

L'interview de la semaine Dany Boon

le comédien et réalisateur Dany Boon revient à ses premières amours, le seul-en-scène. Son nouveau spectacle, « Clown n’est pas un métier », signe son grand retour sur les planches après sept ans d'absence.

Le Live • Marine

Elle aussi est une enfant du Nord, une des révélations musicales de cette année, la chanteuse Marine est sur le plateau de "20h30 le dimanche" L'autrice-compositrice interprète un des titres de son premier album, « Cœur maladroit ».

Dernière modification le dimanche, 05 octobre 2025 14:11
Infos
Suivez nous...

