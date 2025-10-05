recherche
"Télématin" lundi 6 octobre 2025, les invités de Maya Lauqué & Damien Thévenot sur France 2

"Télématin" lundi 6 octobre 2025, les invités de Maya Lauqué & Damien Thévenot sur France 2

Maya Lauqué et Damien Thévenot vous donnent rendez-vous en direct sur France 2 lundi 6 octobre 2025 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.

Chaque jour les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.

Les invités reçus dans “Télématin” lundi 6 octobre 2025 :

07:15 Mathilde Siraud, rédactrice en chef du service politique au Point.

07:40 Les 4 vérités : Aurore Bergé, ministre chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes et porte-parole du gouvernement.

09:00 Cristina Córdula.

