"Télématin" lundi 6 octobre 2025, les invités de Maya Lauqué & Damien Thévenot sur France 2

Les invités reçus dans “Télématin” lundi 6 octobre 2025 :

07:15 Mathilde Siraud, rédactrice en chef du service politique au Point.

07:40 Les 4 vérités : Aurore Bergé, ministre chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes et porte-parole du gouvernement.

09:00 Cristina Córdula.