"Télématin" mercredi 8 octobre 2025, les invités de Maya Lauqué & Damien Thévenot sur France 2

Les invités reçus dans “Télématin” mercredi 8 octobre 2025 :

07:15 Louis Hausalter, journaliste politique au Figaro et auteur de “La foudre et les cendres” aux éditions de L’Observatoire.

07:40 Les 4 vérités : Manuel Valls, ministre démissionnaire des Outre-mer.

09:00 Mélanie Doutey.