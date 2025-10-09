"Télématin" vendredi 10 octobre 2025, les invités de Mélanie Tavarant & Samuel Ollivier sur France 2

Mélanie Tavarant et Samuel Ollivier vous donnent rendez-vous en direct sur France 2 vendredi 10 octobre 2025 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

Les invités reçus dans “Télématin” vendredi 10 octobre 2025 :

07:15 Astrid de Villaines, journaliste politique.

07:40 Les 4 vérités : Gabriel Attal, député des Hauts-de-Seine, président du groupe Ensemble pour la République à l'Assemblée Nationale, secrétaire général du parti Renaissance.

09:00 Michel Cymès.