"20h30 le dimanche", les invités de Laurent Delahousse le 12 octobre 2025 sur France 2

Dimanche 12 octobre 2025 après le 20H de France 2, Laurent Delahousse présentera un nouveau numéro de "20h30 le dimanche". Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Après le journal de 20H, dans une seconde partie, Laurent Delahousse accueille un invité pour un grand entretien dans "20h30 Le Dimanche".

Les personnalités conviées par Laurent Delahousse viennent présenter leur "histoire française" et leur regard sur l’air du temps.

Ce rendez-vous du dimanche soir se finit sur une note musicale avec la prestation live d'un(e) artiste ou d'une formation.

Au sommaire ce dimanche 12 octobre 2025 :

Face à l'écran • Carole Bouquet

la comédienne revient au théâtre dans une interprétation de la pièce « Le Professeur » d'Émilie Frèche, mise en scène par Muriel Mayette-Holtz et jouée à La Scala Paris jusqu'au 14 décembre. Ce récit à plusieurs voix retrace les derniers jours de Samuel Paty, assassiné en octobre 2020 à la sortie du collège où il exerçait.

L'entretien • Vanessa Paradis

Elle signe son grand retour musical avec la sortie de son nouvel et huitième album, « Le Retour des beaux jours ». Des titres aux sonorités pop et soul coécrits et composés avec Etienne Daho et Jean-Louis Piérot.

Le Live • Esther Abrami

La violoniste virtuose Esther Abrami, rendue célèbre grâce aux réseaux sociaux, se produit en direct sur le plateau de "20h30 le dimanche". Dans son dernier album, « Women », sorti en avril 2025, elle met en lumière l'œuvre de compositrices encore peu représentées.