"Grands Reportages - Changement de propriétaires" dimanche 19 octobre 2025 sur TF1

Dimanche 19 octobre 2025 à 13:40 dans "Grands Reportages", TF1 diffusera le premier épisode de la 4ème saison de la série « Changement de propriétaires » réalisée par Mélanie Dalsace et Daphné Mistral-Bernard.

C'est une nouvelle saison qui commence pour cette série phare de "Grands Reportages", la quatrième. Quatre nouveaux épisodes de « Changement de propriétaires » plein de projets, d'espoirs, de rebondissements et d'émotions.

Chaque année en France, environ un million de transactions immobilières sont signées. Et quand vient le moment de vendre ou d'acheter, c'est plus qu'une maison, un appartement ou un local qui change de mains. À chaque fois, c'est une aventure avec ses espoirs et ses épreuves.

Pendant plus d'un an, les équipes de "Grands Reportages" ont suivi des femmes, des hommes, des couples, des familles... qui font le grand saut.

Dans ce premier épisode :

En Bourgogne, Vanessa et Vincent veulent déménager. Vincent a eu un grave accident. Ils vendent leur maison et leur magasin de motos pour se lancer dans un projet fou : acheter un château du 18ème dans lequel ils vont installer des chambres d'hôtes et un musée du flipper, la passion de Vincent qui en possède près de quatre cents. C'est une des plus grandes collections du monde. Ils vont devoir aménager leur nouvelle demeure et l'adapter au handicap de Vincent. Les travaux sont importants et coûteux, il faut installer un ascenseur pour monter dans la dîme, la vieille tour du château. Vanessa et Vincent surveillent de près leurs dépenses

Justine et Stephen ont tout quitté au Québec pour acheter une exploitation agricole de dix-neuf hectares dans le Lot près de Cahors. Seul problème, ils ne connaissent rien à la viticulture, mais ils entendent bien produire leur vin et vendre leurs bouteilles eux-mêmes. La signature chez le notaire n'a pas été simple. L'accueil des voisins est chaleureux et le couple est optimiste sur ses chances de réussite. Il y a du travail sur les terres, mais aussi dans la maison où il faut réaménager tout l'intérieur.

Au Pays Basque, Laurent, ancien rugbyman professionnel, s'est reconverti dans la restauration. Il tient un bar de plage près de Bayonne depuis six ans. Il veut reprendre un restaurant laissé à l'abandon depuis plusieurs années à Anglet. Laurent ne veut pas laisser passer l'occasion, il a convaincu son banquier de l'aider. Les anciens habitués attendent avec impatience la réouverture du lieu comme cette cliente pour qui "ce lieu est mythique, elle y a fêté ses anniversaires de mariage pendant des années". Laurent va tout faire pour ouvrir avant le début de la saison estivale.

À Strasbourg, Morane et Tom viennent tout juste de terminer leurs études d'architecture. Sujet de leur diplôme, la rénovation d'une ancienne zone industrielle de la ville. Et en étudiant, ils réalisent que cette friche pourrait aussi être une aubaine pour eux. Le prix est attractif et ils vont convaincre leur famille de les aider à acheter un espace de 70m2 dans une vieille usine pour le transformer en appartement. Leur lot est livré simplement avec l'eau et l'électricité. Ils vont devoir serrer leur budget et faire les aménagements intérieurs eux-mêmes. En mutualisant certains travaux avec leurs voisins, ils vont faire baisser les prix.