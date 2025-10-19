"13h15 le dimanche" en immersion dans les coulisses de la dissuasion nucléaire ce 19 octobre 2025 sur France 2

Au sommaire de "13h15 le dimanche" ce 19 octobre 2025 sur France 2, « La bombe, une histoire française », une série en 4 épisodes qui se penche sur le pouvoir et le fonctionnement de la dissuasion nucléaire.

Dans un exercice grandeur nature, le magazine revient sur tous les scénarios envisagés par la France en cas de crise.

Le survol des avions de chasse russes dans l’espace aérien estonien le 19 septembre 2025, la guerre en Ukraine, les tensions entre l’Inde et le Pakistan ou encore la situation au Proche-Orient... Chaque semaine ou presque, un incident rappelle la possibilité d’une escalade nucléaire.

Pour autant, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la dissuasion nucléaire joue son rôle, dans la discrétion. Cette même dissuasion a permis de résoudre de nombreuses crises et peut-être d’éviter un troisième conflit mondial ; l’équilibre de la terreur pour assurer la paix, une subtile partie de poker.

La France, la seule puissance nucléaire dans l'Union européenne

La France fait partie des cinq pays au monde qui possèdent officiellement la bombe atomique. Et le seul dans toute l’Union européenne. Du général de Gaulle, le père de la dissuasion, jusqu'à Emmanuel Macron, comment les présidents de la Ve République ont-ils vécu avec ce pouvoir suprême, la bombe entre les mains ? Le bouton rouge atomique existe-t-il vraiment ? Que contient la mallette nucléaire ?

Une série documentaire signée François-Julien Piednoir, Arnaud Morel, Arnaud Duault et Nicolas Berthelot.