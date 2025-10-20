recherche
Bonjour ! La Matinale TF1 mardi 21 octobre 2025, les invités de Christophe Beaugrand

Par Jean-Marc VERDREL
Publié lundi 20 octobre 2025
Bonjour ! La Matinale TF1 mardi 21 octobre 2025, les invités de Christophe Beaugrand

Mardi 21 octobre 2025 à partir de 06:55, Christophe Beaugrand présentera en direct un nouveau numéro de "Bonjour !" la première tranche matinale d'information de TF1.

"Bonjour ! La Matinale TF1", est désormais le premier rendez-vous d’information de la journée sur TF1.

Du lundi au vendredi, Christophe Beaugrand et son équipe s’intéressent aux grands sujets d’actualité et reçoivent en direct les principaux témoins du jour, journalistes, analystes politiques, acteurs de l’info en plateau.

Les invités reçus mardi 21 octobre 2025 :

07:35 En toute franchise

Renaud Muselier, président Renaissance de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

09:15 L'interview du petit-déjeuner

Aucun invité n'a été communiqué par la chaîne.

Dernière modification le lundi, 20 octobre 2025 20:22
