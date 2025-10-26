Bonjour ! La Matinale TF1 lundi 27 octobre 2025, les invités de Bruce Toussaint

Lundi 27 octobre 2025 à partir de 06:55, Bruce Toussaint présentera en direct un nouveau numéro de "Bonjour !" la première tranche matinale d'information de TF1.

"Bonjour ! La Matinale TF1", est désormais le premier rendez-vous d’information de la journée sur TF1.

Du lundi au vendredi, Bruce Toussaint et son équipe s’intéressent aux grands sujets d’actualité et reçoivent en direct les principaux témoins du jour, journalistes, analystes politiques, acteurs de l’info en plateau.

Les invités reçus lundi 27 octobre 2025 :

07:35 En toute franchise

François-Xavier Bellamy, vice-président délégué des Républicains, eurodéputé.

09:15 L'interview du petit-déjeuner

Aucun invité n'a été communiqué par la chaîne.