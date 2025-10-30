recherche
Jordan Bardella invité du JT de 20H de France 2 ce jeudi 30 octobre 2025

Jordan Bardella invité du JT de 20H de France 2 ce jeudi 30 octobre 2025

Jeudi 30 octobre 2025, Jordan Bardella, président du Rassemblement national, député européen, sera l'invité du Journal de 20h de France 2 présenté par Léa Salamé.

À l'occasion de la sortie de son second livre, « Ce que veulent les Français » publié aux éditions Fayard, Jordan Bardella répondra aux questions de Léa Salamé.

Après l’immense succès de son premier ouvrage, écoulé à plus de 230 000 exemplaires, Jordan Bardella revient avec un nouveau livre choc, véritable journal intime d’une France travailleuse, humble et silencieuse.

Pendant près d’un an, il a arpenté les routes, traversé les villes et les villages, tendant l’oreille aux Français de toutes conditions. Il a recueilli leurs doléances, leurs colères profondes, mais aussi les rêves, les attentes et cette espérance si française qui continue de vivre inlassablement malgré les épreuves.

Ce livre n’est pas seulement un recueil de confidences : il est le miroir d’un peuple oublié, la parole authentique d’une France que les élites méprisent et refusent d’écouter.

