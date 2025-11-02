recherche
Bonjour ! La Matinale TF1 lundi 3 novembre 2025, les invités de Bruce Toussaint

Par Jean-Marc VERDREL
Publié dimanche 2 novembre 2025
Bonjour ! La Matinale TF1 lundi 3 novembre 2025, les invités de Bruce Toussaint

Lundi 3 novembre 2025 à partir de 06:55, Bruce Toussaint présentera en direct un nouveau numéro de "Bonjour !" la première tranche matinale d'information de TF1.

"Bonjour ! La Matinale TF1", est désormais le premier rendez-vous d’information de la journée sur TF1.

Du lundi au vendredi, Bruce Toussaint et son équipe s’intéressent aux grands sujets d’actualité et reçoivent en direct les principaux témoins du jour, journalistes, analystes politiques, acteurs de l’info en plateau.

Les invités reçus lundi 3 novembre :

07:35 En toute franchise

Edouard Geffray, ministre de l’Education nationale.

09:15 L'interview du petit-déjeuner

Aucun invité n'a été communiqué par la chaîne.

Dernière modification le dimanche, 02 novembre 2025
