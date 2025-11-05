recherche
"Télématin" jeudi 6 novembre 2025, les invités de Maya Lauqué & Damien Thévenot sur France 2

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 5 novembre 2025 473
Maya Lauqué et Damien Thévenot vous donnent rendez-vous en direct sur France 2 jeudi 6 novembre 2025 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.

Chaque jour les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.

Les invités reçus dans “Télématin” jeudi 6 novembre 2025 :

07:15 Jérémy Roubin, secrétaire général de l’Agence française de lutte contre le dopage, sur les Enhanced Games.

07:40 Les 4 vérités : Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale.

09:00 Natasha St Pier.

Dernière modification le mercredi, 05 novembre 2025 20:22
Publié dans Infos, Invités des émissions, Jeudi
Suivez nous...