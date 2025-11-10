"Télématin" mardi 11 novembre 2025, les invités de Maya Lauqué & Damien Thévenot sur France 2

Maya Lauqué et Damien Thévenot vous donnent rendez-vous en direct sur France 2 mardi 11 novembre 2025 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.

Chaque jour les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.

Les invités reçus dans “Télématin” mardi 11 novembre 2025 :

07:15 Laurent Romejko, journaliste et auteur de “Quand le ciel fait des histoires”.

07:40 Les 4 vérités : Pierre-Yves Bournazel, conseiller de Paris, candidat Horizons Renaissance aux municipales à Paris.

09:00 Alain Chamfort.