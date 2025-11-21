"Télématin" samedi 22 novembre 2025, les invités de Mélanie Tavarant & Samuel Ollivier sur France 2

Mélanie Tavarant et Samuel Ollivier vous donnent rendez-vous en direct sur France 2 samedi 22 novembre 2025 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.

Chaque jour les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.

Les invités reçus dans “Télématin” samedi 22 novembre 2025 :

07:15 Erell Hannah, autrice de “Derrière. Une étonnante histoire de fesses”.

07:40 Les 4 vérités : Eric Coquerel, député LFI de Seine-Saint-Denis, président de la commission des Finances de l’Assemblée nationale.

09:00 Chantal Goya.