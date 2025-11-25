"Télématin" mercredi 26 novembre 2025, les invités de Maya Lauqué & Damien Thévenot sur France 2

Maya Lauqué et Damien Thévenot vous donnent rendez-vous en direct sur France 2 mercredi 26 novembre 2025 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.

Chaque jour, les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.

Les invités reçus dans “Télématin” mercredi 26 novembre 2025 :

07:15 Mireille Weinberg, rédactrice en chef adjointe du magazine Capital.

07:40 Les 4 vérités : Jérémy Patrier-Leitus, député Horizons du Calvados et président de la commission d’enquête sur l’audiovisuel public.

09:00 Agustin Galiana.