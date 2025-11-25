Bonjour ! La Matinale TF1 mercredi 26 novembre 2025, les invités de Bruce Toussaint

Mercredi 26 novembre 2025 à partir de 06:55, Bruce Toussaint, accompagné de ses chroniqueurs, présentera en direct un nouveau numéro de "Bonjour !" la première tranche matinale d'information de TF1.

"Bonjour ! La Matinale TF1" est désormais le premier rendez-vous d’information de la journée sur TF1.

Bruce Toussaint et sa bande de chroniqueurs apporteront convivialité et bonne humeur, avec tous les correspondants de la rédaction en direct en région.

Les invités du mercredi 26 novembre 2025 :

07:35 En toute franchise

Serge Papin, ministre des Petites et moyennes entreprises, du Commerce, de l’Artisanat, du Tourisme et du Pouvoir d’achat

09:15 L'interview du petit-déjeuner

Aucun invité n'a été communiqué par la chaîne.

