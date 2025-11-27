recherche
Bonjour ! La Matinale TF1 vendredi 28 novembre 2025, les invités de Bruce Toussaint

Bonjour ! La Matinale TF1 vendredi 28 novembre 2025, les invités de Bruce Toussaint

Vendredi 28 novembre 2025 à partir de 06:55, Bruce Toussaint présentera en direct un nouveau numéro de "Bonjour !" la première tranche matinale d'information de TF1.

"Bonjour ! La Matinale TF1", est désormais le premier rendez-vous d’information de la journée sur TF1.

Bruce Toussaint et sa bande de chroniqueurs apporteront convivialité et bonne humeur, avec tous les correspondants de la rédaction en direct en région.

Les invités reçus vendredi 28 novembre 2025 :

07:35 En toute franchise :

Jérémie Patrier-Leitus, député Horizons du Calvados, rapporteur d’une mission parlementaire sur la natalité.

09:15 L'interview du petit-déjeuner :

Aucun invité communiqué par la chaîne.

Suivez nous...