"Reportages découverte" : Les as de la déco, samedi 6 décembre 2025 sur TF1 (vidéo)

Samedi 6 décembre 2025 à 14:50 dans "Reportages découverte", TF1 rediffusera « Les as de la déco » un reportage réalisé par Emilie Refait.

Ils sont artisans, compagnons, chefs décorateurs de cinéma, décorateurs d’intérieur, scénographes…On les dit un peu magiciens, car ils dessinent et inventent de nouveaux lieux, recréent des décors d’époque, et restaurent des lieux d’exception.

Pierre de taille ou feuille de bois, leurs projets nécessitent surtout des mécanismes ingénieux et beaucoup de créativité.

Les équipes de "Reportages découverte" ont suivi pendant un an et demi quatre décorateurs d’exception entre Paris, Milan, Londres et le Puy du fou.

Emil Humbert et Christophe Poyet ont à peine 40 ans et ce sont déjà des stars mondialement reconnues de la décoration d’intérieur. Leur défi : transformer une chapelle à Milan en restaurant trendy. Un chantier complexe et plein de surprises. « Nous aimons l’idée de transformer les lieux, de leur donner une seconde vie, la chapelle a fait son temps, place au restaurant ! »

A Londres, Yasmine Hicham est conductrice de travaux sur le chantier d’exception d’un immense palace, prés de Hyde Park : Le futur Hôtel Peninsula de Londres. La jeune fille se confronte au monde de la construction, un monde d’hommes, et prend du galon en allant chercher elle-même la pierre du lobby dans les carrières de calcaire au Portugal. « J’ai grandi au Maroc, à Marrakech, donc avec beaucoup d’hôtels de luxe, mais je n’ai jamais vu quelque chose d’aussi whaou, d’aussi beau ! ». Mais Yasmine va aussi devoir subir une forte pression. Des millions d’euros sont en jeu.

Katia Wyszkop, est chef décoratrice de cinéma depuis 30 ans. Césarisée en 2013 pour ses décors sur le film « Les adieux à la reine », de Benoît Jacquot, elle a fait ses débuts avec Maurice Pialat et a plus d’une cinquantaine de films à son actif. Pour le film « La Bête » de Bertrand Bonello, elle va devoir réaliser de nombreux décors d’époque et même imaginer une inondation à Paris. « Chaque nouveau film est un challenge, cette fois, je vais plonger un décor dans l’eau et je ne l’ai encore jamais fait, c’est ça qui est bien ! »

Enfin, Guillaume Vergnaud est surement l’un des inventeurs de décors de spectacle et scénographe les plus envié. Cela fait 10 ans que ce trentenaire invente et réalise les décors du parc historique vendéen Le Puy du Fou. Cette fois, il doit construire « une galère romaine de 37 mètres de long et de 15 mètres de haut », qui se déploie comme par magie pendant le spectacle en plein milieu du stadium gallo-romain. « C’est loin d’être mon premier projet, et chaque projet a ses défis, et le défi ici c’est de transformer à vue un décor ».

Un voyage envoutant dans l’univers onirique et parfois plein de bricolage des décorateurs d’exception.