"20h30 le dimanche", les invités de Laurent Delahousse le 7 décembre 2025 sur France 2

Dimanche 7 décembre 2025, après le 20H de France 2, Laurent Delahousse présentera un nouveau numéro de "20h30 le dimanche". Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Après le journal de 20H, dans une seconde partie, Laurent Delahousse accueille un invité pour un grand entretien dans "20h30 Le Dimanche".

Les personnalités conviées par Laurent Delahousse viennent présenter leur "histoire française" et leur regard sur l’air du temps.

Ce rendez-vous du dimanche soir se finit sur une note musicale avec la prestation live d'un(e) artiste ou d'une formation.

Au sommaire ce dimanche 7 décembre 2025 :

L'entretien • Laurent Lafitte

L'ex-pensionnaire de la Comédie-Française Laurent Lafitte relève un nouveau défi ; il chausse les talons pour incarner Zaza Napoli dans une nouvelle mise en scène d'Olivier Py de « La Cage aux folles ».

Une version comédie musicale jouée sur la scène du Théâtre du Châtelet du 5 décembre 2025 au 10 janvier 2026 avec 32 interprètes, 39 décors et 155 costumes.

Face à l'écran • Joséphine Japy

L'actrice Joséphine Japy s'est inspirée de sa relation avec sa sœur en situation de handicap pour réaliser son premier long-métrage « Qui brille au combat », en salle le 31 décembre.

Tourné sur la Côte d'Azur, le film plonge dans le quotidien d’une famille vivant avec un enfant porteur d’un trouble génétique rare.

Le live • November Ultra

L’auteure-compositrice November Ultra interprète en direct Come into my arms sur le plateau de "20h30 le dimanche", une ballade vibrante et émouvante qui invite à ralentir.