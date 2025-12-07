"Télématin" lundi 8 décembre 2025, les invités de Maya Lauqué & Damien Thévenot sur France 2

Maya Lauqué et Damien Thévenot vous donnent rendez-vous en direct sur France 2 lundi 8 décembre 2025 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

Les invités reçus dans “Télématin” lundi 8 décembre 2025 :

07:15 Blanche Leridon, directrice éditoriale de l'Institut Montaigne et spécialiste des questions démocratiques et institutionnelles.

07:40 Les 4 vérités : Catherine Vautrin, ministre des Armées et des Anciens combattants.