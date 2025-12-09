Laïcité, l’exception française 120 ans, et maintenant ? soirée spéciale sur France 2 mardi 9 décembre 2025

Ce mardi 9 décembre 2025 en direct après le Journal de 20H, France 2 propose une grande soirée d'information "Laïcité, l’exception française - 120 ans, et maintenant ?" présentée par Caroline Roux.

La loi de 1905 qui proclame la séparation des églises et de l’Etat a 120 ans. Cette loi affirme la liberté de conscience et la liberté religieuse. Elle est considérée comme le texte fondateur de la laïcité. Une laïcité, objet de polémiques et de débats sans fin. Mais de quoi parle-t-on ? La laïcité est-elle vraiment menacée ? Comment l’adapter aux réalités du monde contemporain ?

Dans le temple de la République, au Panthéon où sont enterrées les grandes figures de notre République de Voltaire à Victor Hugo, Caroline Roux en débattra avec des historiens, des juristes, des philosophes.

Les invités :

Marie Lavandier, présidente du Centre des monuments nationaux

Anne-Charlène Bezzina, constitutionnaliste

Pierre-Henri Tavoillot, philosophe, professeur d’université, référent laïcité de la région Ile-de-France

Jean Garrigues, historien, président de la commission internationale pour l’histoire des assemblées

Gaëlle Paty, sœur de Samuel Paty, enseignante et libraire

Eric Fottorino, cofondateur de la revue Le 1 hebdo

Anne Rosencher, directrice déléguée de la rédaction de L’Express

Hakim El Karoui, essayiste, consultant, expert-associé du think tank Terra Nova

Jean-François Colosimo, éditeur et essayiste, théologien orthodoxe

Brice Teinturier, directeur général délégué d’Ipsos-BVA

Franz-Olivier Giesbert, éditorialiste et écrivain

Fabrice Luchini sera également en plateau pour des lectures de textes de Victor Hugo.

Des reportages donneront la parole à des personnalités politiques de tous horizons, qui y présenteront leur définition de la laïcité ainsi que leurs propositions pour la renforcer.