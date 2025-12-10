"Télématin" jeudi 11 décembre 2025, les invités de Maya Lauqué & Damien Thévenot sur France 2

Maya Lauqué et Damien Thévenot vous donnent rendez-vous en direct sur France 2 jeudi 11 décembre 2025 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.

Chaque jour les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.

Les invités reçus dans “Télématin” jeudi 11 décembre 2025 :

07:15 Plana Radenovic, journaliste police justice à RTL.

Les 4 vérités : Eric Coquerel, député LFI de Seine-Saint-Denis et Président de la Commission des Finances à, l'Assemblée Nationale.

Culture : Benjamin Biolay.