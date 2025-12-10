recherche
Infos

"Télématin" jeudi 11 décembre 2025, les invités de Maya Lauqué & Damien Thévenot sur France 2

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 10 décembre 2025 253
"Télématin" jeudi 11 décembre 2025, les invités de Maya Lauqué & Damien Thévenot sur France 2

Maya Lauqué et Damien Thévenot vous donnent rendez-vous en direct sur France 2 jeudi 11 décembre 2025 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.

Chaque jour les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.

Les invités reçus dans “Télématin” jeudi 11 décembre 2025 :

07:15 Plana Radenovic, journaliste police justice à RTL.

Les 4 vérités : Eric Coquerel, député LFI de Seine-Saint-Denis et Président de la Commission des Finances à, l'Assemblée Nationale.

Culture : Benjamin Biolay.

Dernière modification le mercredi, 10 décembre 2025 21:04
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Infos, Invités des émissions, Mercredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Envoyé Spécial&quot; jeudi 11 décembre 2025 sur France 2, sommaire du magazine (vidéo)

"Envoyé Spécial" jeudi 11 décembre 2025 sur France 2, sommaire du magazine (vidéo)

10 décembre 2025 - 21:54

Sur le même thème...

Bonjour ! La Matinale TF1 jeudi 11 décembre 2025, les invités de Bruce Toussaint

Bonjour ! La Matinale TF1 jeudi 11 décembre 2025, les invités de Bruce Toussaint

10 décembre 2025 - 21:06

A ne pas manquer...

&quot;Envoyé Spécial&quot; jeudi 11 décembre 2025 sur France 2, sommaire du magazine (vidéo)

"Envoyé Spécial" jeudi 11 décembre 2025 sur France 2, sommaire du maga…

10 décembre 2025 - 21:54 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...