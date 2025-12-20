recherche
"13h15 le samedi" rencontre des femmes de la mer ce 20 décembre 2025 sur France 2

Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 20 décembre 2025
Au sommaire du magazine "13h15 le samedi" ce 20 décembre 2025 sur France 2, la rediffusion de « Femmes de la mer », un reportage de Bertrand Jeanneau, Aurélie Darblade et Alexandre Adam.

Rares sont celles qui se décident à travailler dans le milieu de la pêche en mer, profession longtemps réservée aux hommes. "13h15, le dimanche" a suivi plusieurs femmes qui ont eu le courage d'embarquer et de faire de leur passion leur métier, en dépit des idées reçues.

Les équipes de "13h15 le samedi" ont partagé le quotidien de celles qui se lèvent très tôt le matin pour nous fournir en coquilles Saint-Jacques, soles, bars ou huîtres, et ce par tous les temps : les pêcheuses. De plus en plus de femmes s’aventurent dans ce métier, longtemps considéré comme masculin. Certaines dans le cadre d'une reconversion, après une première vie…

Amélie, en Bretagne, était aide à domicile, elle a changé de vie par amour, pour accompagner en mer son mari pêcheur.

En Vendée, rien ne prédestinait Kelly à prendre la mer, elle n’a pas grandi près de la côte et aucun membre de sa famille ne vit de la mer. Pourtant à 14 ans et demi, elle a une révélation lors d'un mini-stage sur un bateau de pêche à Lorient. Depuis, elle a tout entrepris pour faire de sa passion son métier. Aujourd'hui à 27 ans, elle jongle non sans difficultés entre ses longues sorties en mer et l'éducation de son petit garçon.

Enfin aux Sables-d’Olonne, "13h15 le samedi" a suivi les sœurs Emma et Valentine, 24 ans, toutes les deux ostréicultrices.

